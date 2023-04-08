'Ölüm tüccarı' lakaplı Rus Viktor Bout, Trump'ı Rusya'ya davet etti: Hayatın tehlikede

2022 yılında ABD'yle yapılan mahkum takası anlaşmasıyla serbest kalan "ölüm tüccarı" lakaplı Rus silah tüccarı Viktor Bout, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya'ya davet etti. Bout, "Her şeyden önce hayatının tehlikede olduğuna inanıyorum. New York'ta başlayan dava, Donald Trump'ın hüküm giyip mahkemede şansını kaybetmesiyle bitmeyecek." dedi.

Rusya ile ABD arasında 2022 yılının Aralık ayında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan; Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen iş insanı Viktor Bout, Rusya'nın başkenti Moskova'da eski ABD Başkanı Trump'a Rusya'ya davet mektubu gönderdi.

"HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Trump'ın hakkında açılan dava nedeniyle zor günler geçirdiğine inandığını belirten Bout, "Bugün eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir telgraf gönderdim. Her şeyden önce hayatının tehlikede olduğuna inanıyorum. New York'ta başlayan dava, Donald Trump'ın hüküm giyip mahkemede şansını kaybetmesiyle bitmeyecek." dedi.

KORUMA VE SİYASİ SIĞINMA TEKLİF ETTİ

Bout ayrıca Trump'ı Moskova'ya davet etti ve "küreselcilere karşı bir isyana öncülük edip Amerikan halkını kurtarabilmesi" için ona koruma ve siyasi sığınma teklif etti.

Viktor Bout

25 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ



ABD'nin operasyonuyla yakalanan Bout, 2011'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bout 2022 yılında, 32 yaşındaki ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'a karşılık serbest bırakılmış ve ülkesi Rusya'ya dönmüştü.

TRUMP MAHKEMEYE ÇIKTI

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına yasa dışı şekilde "sus payı" ödemek ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan geçen hafta hakim karşısına çıktı. Trump hakkındaki 34 ayrı suçlamayı reddetti. Trump önümüzdeki süreçte tekrar hakim karşısına çıkacak.