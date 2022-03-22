Ölen annesinin külleriyle sırtına dövme yaptıran kadın, görenleri hayretler içinde bıraktı

Avustralya'da yaşayan Kellie Carter-Bell isimli kadın, 2018 yılında annesini kaybetti. Kellie'nin kayıpları annesiyle de sınırlı değildi. Kadın daha önce, kızını ve 3 kız kardeşini de kaybetmişti. Bu olayların ardından büyük bir yıkım yaşayan Kellie, ölen yakınlarını ölümsüzleştirmek için bir yol arayışına girdi.

ANNESİNİN KÜLLERİNİ SIRTINA KAZITMAYA KARAR VERDİ

Bir süre düşündükten sonra aklına ilginç bir yöntem gelen Kellie, ölen annesinin küllerini vücudunu kazıtmaya karar verdi. İşin uzmanlarına da danışan Kellie, olur aldıktan sonra annesinin küllerini vücuduna kazdırdı.

"DÖVMEMDE HEPSİNE YER AYIRDIM"

Dövmesi hakkında konuşan Kellie, "Annemi nasıl her zaman yanımda tutabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Aklıma böyle bir fikir geldi. Biraz araştırma yaptım ve olabileceğini kararlaştırdık, dövmemde kızıma, kardeşlerime ve anneme ait detaylar var" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kellie'nin bu hareketi, bazı insanlar tarafından eleştirilirken, bazı insanlar tarafından da normal karşılandı.

İşte çok konuşulan o dövme:

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