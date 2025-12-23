Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ünlü bir futbolcunun cenaze törenine katılan bir kadın, cenazeden ayrıldığı sırada silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Olay, Ekvador'da büyük korku ve üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Karen Grunauer Franco, geçtiğimiz hafta partneriyle birlikte silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ekvadorlu futbolcu Mario Pineida için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Karen, törenin ardından kiliseden araçla ayrılırken, başka bir otomobilden açılan ateşin hedefi oldu.

Saldırganların bulunduğu araçtan açılan ateş sonucu çok sayıda kurşunla vurulan Karen, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni yol ortasında bulundu.

Karen'in içinde bulunduğu aracı kullanan erkek sürücü saldırıdan kurtulmayı başardı. Şok yaşayan sürücü, olay yerinden kaçarak en yakın polis karakoluna gitti. Daha sonra hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İki cinayet arasında bağlantı araştırılıyor

Karen Grunauer Franco'nun, futbolcu Mario Pineida'nın hayatını kaybeden partneri Guisella Fernández Ramírez ile kısa süre önce tanıştığı ve arkadaş olduğu öğrenildi.

Mario Pineida, Barcelona de Guayaquil forması giymiş ve Ekvador Milli Takımı'nda da görev almış bir futbolcuydu. 33 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz çarşamba günü Ekvador'un Guayaquil kentinin kuzeyinde bir kasap dükkânında uğradığı silahlı saldırıda partneriyle birlikte yaşamını yitirmişti.

Polis yetkilileri, cenaze çıkışında yaşanan saldırı ile futbolcuya yönelik cinayet arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer, Karen'in herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını da açıkladı.

Yaklaşık 2.500 sosyal medya takipçisi bulunan Karen'in iki küçük çocuğu olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığı bildirildi.

Bu olay, kısa süre önce canlı yayın sırasında öldürülen bir sosyal medya fenomeninin ardından yaşandı. Meksika'da güzellik influencer'ı Valeria Márquez, güzellik salonunda TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Genç kadın, 105 bin takipçisinin izlediği canlı yayında, ne olacağından habersiz şekilde salonun kapısına bakarken saldırıya uğradı. Saniyeler içinde birden fazla kurşunla vurulan Márquez'in yayını, olaydan hemen sonra başka bir kişi tarafından kapatıldı.

Yerel basına göre saldırgan, bir işbirlikçisiyle birlikte motosikletle kaçtı. Zanlıların, saldırı öncesinde kargo görevlisi gibi davrandıkları ve Márquez'e "pahalı bir hediye" getirdiklerini söyledikleri öne sürüldü.

Her iki olay da, kamuoyunda güvenlik ve sosyal medya üzerinden hedef alınan kişilere yönelik şiddet konusunda ciddi endişelere yol açtı.