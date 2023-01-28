Okul tuvaletinde yaptığı hata öğretmenin meslek hayatını bitirdi

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir okulda görev yapan öğretmen Brenna Percy'nın okulun tuvaletinde çıplak fotoğraf çekerek internet üzerinden hayranlarına sattığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf Twitter'da bir kişi tarafından paylaşılınca, öğretmeni tanıyıp fotoğrafları okul yönetimine attı.

OKULDAN ATILDI

Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından okul yönetimi, öğretmenin okul ile ilişkisinin kesildiği açıkladı. Hakkında soruşturma açılan öğretmen, ömür boyu meslekten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

DAHA ÖNCE KARI-KOCA ÖĞRETMEN DE MESLEKTEN MEN EDİLMİŞTİ

Daha önce de kocası ile sınıfta ilişkiye girerken çektiği videoyu aynı şekilde hayranlarına satan kadın öğretmen ve kendisi gibi öğretmen olan kocası da ömür boyu öğretmenlik mesleğinden men cezası almıştı.