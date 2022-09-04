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Öğretmen, sınıfta giydiği kıyafete velilerden büyük tepki gelince işten atıldı

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde öğretmen olarak görev yapan Patrice Brown, sınıfta dekolteli kıyafet giymesinin veliler tarafından hoş karşılanmaması üzerine okul yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan Patrice Brown,derste daha çok dekolte elbiseler tercih ediyordu. Fakat bu elbiseler, öğrencilerinden birisinin velisinin dikkatini çekti ve veli, durumu okul yönetimine bildirdi.

Okul yönetimi de kendilerine yapılan bu şikayetin ardından Patrice Brown'u sıkı takibe aldı ve iddialara göre kıyafetlerini düzeltmesi için mobing yapmaya başladı. Brown ise kıyafet tercihinden vazgeçmedi.

Öğretmen, sınıfta giydiği kıyafete velilerden büyük tepki gelince işten atıldı

Brown ile okul yönetimi arasındaki bu anlaşmazlık bir türlü giderilemeyince ise okul yönetiminden sert bir hamle geldi. Yönetim, öğretmenin işine son verdi.

Öğretmen, sınıfta giydiği kıyafete velilerden büyük tepki gelince işten atıldı

Başına gelen durum hakkında açıklamada bulunan Patrice Brown, "Mesleğimi yapmayı çok seviyorum. Çocuklara bir şeyler öğretmek hoşuma gidiyor. Başıma gelen tüm bunların nedeni güzel görünme isteğim. Bence önemli olan öğretmenlerin ne giydiği değil, çocuklara ne verdikleridir" ifadelerini kullandı. Brown'a bazı kesimlerden eleştiri, bazı kesimlerden de destek geldi.

Öğretmen, sınıfta giydiği kıyafete velilerden büyük tepki gelince işten atıldı

Öğretmen, sınıfta giydiği kıyafete velilerden büyük tepki gelince işten atıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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