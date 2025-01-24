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Öğrenci otobüsü traktörle çarpıştı! 31 öğrenci yaralandı

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İngiltere'de bir çift katlı okul otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 31 öğrenci yaralandı. Kazada iki öğrenci ağır yaralanırken, diğerleri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralı öğrencilerden birinin annesi, olay yerinde kaos yaşandığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve polis, bilgisi olan veya görüntü kaydı bulunan kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istiyor.

İngiltere'de bir çift katlı okul otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 31 öğrenci yaralandı. A1035 karayolunda meydana gelen kazada iki öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki iki öğrenci hastaneye kaldırılırken, 11-16 yaş arası 29 öğrenci ayakta tedavi edildi. Olay yerine hava ambulansı ve çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrencilerden birinin annesi Donna Cooper, "Kızımın ön dişleri kırıldı. Video görüşmesinde her yerde kan gördüm. Olay yerine vardığımda tam bir kaos yaşanıyordu" dedi.

Humberside Polisi sözcüsü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu açıkladı. Otobüs şoförünün de hafif yaralandığı belirtilirken, görgü tanıkları şoförün önce öğrencilerin güvenliğini kontrol ettiğini söyledi.

Polis, kazayla ilgili bilgisi olan veya görüntü kaydı bulunan kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Öğrenci otobüsü traktörle çarpıştı! 31 öğrenci yaralandı

Öğrenci otobüsü traktörle çarpıştı! 31 öğrenci yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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