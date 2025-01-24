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Obama, ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk mı yaşıyor?

Obama, ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk mı yaşıyor?
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Washington'daki lüks restoran Osteria Mozza'da görüntülendi. Eşi Michelle Obama'nın son dönemde önemli etkinliklere katılmaması, çiftin ilişkisiyle ilgili spekülasyonları artırdı. Michelle Obama'nın eski Başkan Trump'ın yemin törenine ve Carter'ın cenazesine katılmaması dikkat çekti.

63 yaşındaki eski ABD Başkanı Barack Obama, Washington'ın lüks restoranı Osteria Mozza'da görüntülendi. Eşi Michelle Obama'nın son dönemde önemli etkinliklere katılmaması, çiftin ilişkisiyle ilgili spekülasyonları artırdı.

Michelle Obama'nın hem eski Başkan Trump'ın yemin törenine hem de Carter'ın cenazesine katılmaması dikkat çekti. Kaynaklar, Michelle'in Trump'a karşı olan tutumundan dolayı törene katılmadığını belirtirken, bazı çevreler çiftin evliliğinde sorunlar olabileceğini öne sürüyor.

Son günlerde Hollywood ve Washington kulislerinde, Obama ile "Friends" yıldızı Jennifer Aniston (55) arasında yakınlaşma olduğu söylentileri dolaşıyor. Aniston, televizyon programında bu iddiaları yalanladı.

Obama, restoranda Biden'ın Genel Sekreteri Jeff Zients dahil küçük bir grupla görüldü. Fiyatları 34-175 dolar arasında değişen restoran, Taylor Swift gibi ünlülerin de uğrak yeri.

Michelle Obama daha önce aynı restoranda ekibiyle özel bir yemek düzenlemişti. Çiftin 32 yıllık evliliğiyle ilgili söylentilere karşı Obama, eşine olan sevgisini sosyal medyadan dile getirdi.

Obama, ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk mı yaşıyor?

Obama, ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk mı yaşıyor?

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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