Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

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Ardahan'da gece yarısı kaydedilen görüntüler, kangal köpeklerinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Aç kaldıkları için yerleşim yerine indiği belirtilen kurt sürüsü, karşılarına çıkan bir kangal köpeğini hedef aldı. Kurtlar, köpeği etkisiz hale getirmek için saldırıya geçti.

KURT SÜRÜSÜNE TEK BAŞINA DİRENDİ

Birden fazla kurdun saldırısına uğrayan kangal, geri çekilmek yerine sürüye karşı koydu. Sayıca üstün olan kurtlarla mücadele eden köpeğin direnişi gece saatlerinde kameraya kaydedildi. Kangalın mücadelesi, köpek sahibinin de gurur kaynağı oldu.

HERKES KANGALDAN YAVRU İSTİYOR

Görüntüleri izleyenler, kangalın cesaretine hayran kaldı. Köpeğin kurt sürüsüne karşı gösterdiği direnişin ardından çok sayıda kişi, aynı soydan kangal yetiştirmek için sahibinden yavru istemeye başladı.

Kaynak: Haberler.com