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Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

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Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor Haber Videosunu İzle
Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
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Ardahan'da gece saatlerinde yerleşim yerine inen kurt sürüsü, bir kangal köpeğine saldırdı. Sayıca üstün olan kurtlara tek başına karşı koyan kangalın mücadelesi kameraya yansıdı. Köpeğin cesareti büyük beğeni toplarken, çok sayıda kişi sahibinden yetiştirmek üzere yavru istemeye başladı.

Ardahan'da gece yarısı kaydedilen görüntüler, kangal köpeklerinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Aç kaldıkları için yerleşim yerine indiği belirtilen kurt sürüsü, karşılarına çıkan bir kangal köpeğini hedef aldı. Kurtlar, köpeği etkisiz hale getirmek için saldırıya geçti.

KURT SÜRÜSÜNE TEK BAŞINA DİRENDİ

Birden fazla kurdun saldırısına uğrayan kangal, geri çekilmek yerine sürüye karşı koydu. Sayıca üstün olan kurtlarla mücadele eden köpeğin direnişi gece saatlerinde kameraya kaydedildi. Kangalın mücadelesi, köpek sahibinin de gurur kaynağı oldu.

HERKES KANGALDAN YAVRU İSTİYOR

Görüntüleri izleyenler, kangalın cesaretine hayran kaldı. Köpeğin kurt sürüsüne karşı gösterdiği direnişin ardından çok sayıda kişi, aynı soydan kangal yetiştirmek için sahibinden yavru istemeye başladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

helal olsun aslan parçasına... teke tekte hepsini yer bu kurtların. birine tekten dalınca nasıl da altına aldı. gerçekten gurur duyulacak hayvan. ama sahibi olacak insanlar da bu hayvanı oraya bağlamakla kurt sürüsüne yem etmek istiyor galiba

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İyide kardeşim hem kısa bir ip ile oraya bağlıyorsun hem dakikalarca mücadele ediyor ortada yoksun

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