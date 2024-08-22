Obama, Kamala Harris'e destek verdi

ABD eski Başkanı Barack Obama, Illinois eyaletindeki Chicago kentinde düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nde konuştu. Obama, umutlu olduğunu belirterek, "Kendimi umutlu hissediyorum. Çünkü sizi gören, duyan ve her gün sizin için mücadele edecek birini seçme şansımız var" dedi.

ABD eski Başkanı Obama, Chicago'da düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nde, ABD başkan adayı Kamala Harris'e destek için yaptığı konuşmada, "Kendimi umutlu hissediyorum. Çünkü tüm hayatını Amerika'nın kendisine verdiği şansı insanlara vermek için harcamış birini seçme şansımız var. Sizi gören, sizi duyan ve her gün kalkıp sizin için mücadele edecek birini. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki Başkanı, Kamala Harris. Demokrasi sadece soyut ilkeler ve bir kitapta yer alan tozlu kanunlardan ibaret değildir. Yaşadığımız değerler ve birbirimize davranış biçimimizdir, bizim gibi görünmeyen, bizim gibi dua etmeyen ya da dünyayı bizim gibi görmeyenler de dahil. Önümüzdeki 77 gün boyunca hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, Kamala Harris'i ABD'nin bir sonraki Başkanı, Tim Walz'ı da ABD'nin bir sonraki Başkan Yardımcısı olarak seçeceğiz. O halde işe koyulalım" dedi.