Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 için yorumlanan dörtlükleri; salgın ve savaş ihtimallerinden siyasi çalkantılara, beklenmedik doğa olaylarından yeni güç mücadelelerine kadar geniş bir yelpazede insanlığı sarsabilecek senaryolar ortaya koyuyor.

  • Nostradamus'un 2026 yılına ilişkin kehanetleri arasında büyük bir adamın yıldırım çarpmasıyla vurulması, Toskana'da salgın ve Ticino bölgesinde savaş yer alıyor.
  • Kehanetlerde Slav halklarının yükselişi, denizlerde yedi gemi arasında çatışma ve Madrid kökenli bir liderin okla yaralanması öngörülüyor.
  • Nostradamus'un dörtlüklerinde İsviçre'nin Lozan kentinde kötü koku yayılması ve 'insanlığın büyük düşmanı' olarak tanımlanan bir liderin yükselişi de belirtiliyor.

16. yüzyılda not ettiği esrarengiz kehanetlerle hala tartışılmaya devam eden ünlü kahin Nostradamus, 2026 yılına ilişkin dizeleriyle yeniden gündemde.

KEHANETLER NASIL OKUNUYOR?

Nostradamus'un öngörüleri belirli yıllara değil, "yüzyıl" adı verilen bölümlerdeki 100'er dörtlüğe dayanıyor. Bir yıl hakkında çıkarım yapılmak istendiğinde o yılın "26. dörtlükleri" özellikle inceleniyor. 2026 için de aynı yöntem uygulanıyor ve salgınlardan savaşlara, siyasi dalgalanmalardan sıra dışı doğa olaylarına uzanan dikkat çekici bir tablo ortaya konuyor.

Nostradamus'tan her biri tüyler ürperten 2026 yılı kehanetleri

"BÜYÜK BİR ADAM GÜNDÜZ VAKTİ YILDIRIM ÇARPMASIYLA DÜŞECEK"

Birinci Yüzyıl'ın 26. dörtlüğü, "büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı" ifadelerini içeriyor. Yorumcular bu dizeleri bir suikastın sembolik anlatımı olarak ele alıyor. Öte yandan "yıldırım" benzetmesinin, günümüzde kullanılan lazer ve mikrodalga temelli saldırı teknolojilerine işaret ediyor olabileceği görüşleri de tartışılıyor.

Aynı dörtlükte geçen "Toskana'da salgın" vurgusu ise, geçmişte yaşanan COVID-19 sürecini anımsatsa da, bazı uzmanlar bunun bölgedeki mevsimsel hastalıkların iklim değişikliğiyle birlikte genişleme ihtimaline gönderme olabileceğini belirtiyor.

TİCİNO İÇİN SAVAŞ UYARISI

İkinci Yüzyıl'a ait bir diğer dörtlük, İsviçre'nin sakin Ticino bölgesinin savaşla sarsılacağına işaret ediyor. Tarihi boyunca tarafsızlığıyla öne çıkan bölgenin böyle bir senaryoda anılması zor görünse de, Avrupa'daki siyasi gerilimler ve Rusya–Ukrayna savaşının etkileri bu yorumları yeniden gündeme taşıyor.

Nostradamus'tan her biri tüyler ürperten 2026 yılı kehanetleriTicino

'BİLİNMEYEN BİR ARI SÜRÜSÜ'

NTV'nin aktardığına göre, Dördüncü Yüzyıl'ın 26. dörtlüğü, kaynağı açıklanamayan büyük bir arı sürüsünün ortaya çıkacağını öne sürüyor. Bu ifade, arı popülasyonunun ekolojik dengede yeniden güç kazanması olarak iyi niyetli şekilde okunabileceği gibi, istilacı eşek arılarının geri dönüşüne yönelik bir uyarı olarak da değerlendiriliyor.

KRALLAR VE LİDERLER İÇİN "PUTLAR"

Üçüncü Yüzyıl'da geçen bir başka dörtlük, "kralların ve prenslerin putlarının hazırlanacağı"ndan bahsediyor. Bu ifade, son yıllarda özellikle ABD'de eski Başkan Donald Trump için yapılan altın renkli heykellerle ilişkilendiriliyor. 2026 için tasarlanan ve Trump'ın iki yüzünün de yer aldığı hatıra para projesi, kehanet yorumlarını daha da alevlendirmiş durumda.

SLAV HALKLARININ YÜKSELİŞİ

Beşinci Yüzyıl'ın 26. dörtlüğü, "savaşta talihini bulan Slav halklarının yükselişinden" söz ediyor. Bu dize, son yıllarda süren Rusya–Ukrayna savaşına yönelik yeni yorumları beraberinde getiriyor.

Nostradamus'tan her biri tüyler ürperten 2026 yılı kehanetleri

DENİZLERDE BÜYÜK ÇATIŞMA

Yedinci Yüzyıl'da anlatılan kehanet ise "yedi gemi arasında ölümcül bir savaşın çıkacağı" yönünde. Uzmanlar, en riskli bölgenin Çin'in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi olduğunu belirtiyor. ABD'nin Tayvan'a verdiği destek, Pekin'in bölgedeki ada inşaları ve balıkçılık kaynaklı krizler, bu öngörüyü daha da dikkat çekici hâle getiriyor.

MADRİD'DEN BİR LİDER "OK YARASI" ALACAK

Aynı bölümde geçen bir diğer dize, Madrid kökenli bir liderin "okla yaralanacağı"nı ifade ediyor. Günümüz yorumlarında bu "ok", siyasi bir saldırı, medya baskısı veya skandalın mecazi karşılığı olarak değerlendiriliyor. Son dönemde İspanya'da hem hükümet hem kraliyet ailesi art arda yolsuzluk ve itibar sarsıntılarıyla gündeme gelmişti.

2026'NIN NUMEROLOJİK YORUMLARI

2026 sayısının toplamı olan 10 üzerinden yapılan yorumlar da dikkat çekiyor. Bazı dörtlüklerde geçen "ölülerden yükselen krallar" benzetmesi, özellikle Viyana'daki Habsburg kriptası gibi tarihî mekânlarla ilişkilendiriliyor.

Nostradamus'tan her biri tüyler ürperten 2026 yılı kehanetleriHabsburg kriptası

BİR ŞEHİRDEN KÖTÜ KOKU YAYILACAK

Başka bir dörtlük ise İsviçre'nin Lozan kentinde kaynağı belirsiz bir kokunun yayılacağı ve ardından "uzak diyarlardan gelenlerin şehirden çıkarılacağı" uyarısında bulunuyor. Avrupa'da yükselen göç karşıtlığının bu dizelerle örtüştüğü yorumları yapılıyor.

"İNSANLIĞIN BÜYÜK DÜŞMANI"NIN YÜKSELİŞİ

Onuncu Yüzyıl'ın 10. dörtlüğü, "atalarından daha zalim, insanlığın büyük düşmanı" olarak tanımlanan bir liderin sahneye çıkışını anlatıyor. Bu karakter bazı yorumcular tarafından Kuzey Kore gibi otoriter yönetimlerle ilişkilendirilirken, kimi uzmanlar bunun yeni bir diktatörlük dalgası veya mevcut rejimlerde lider değişikliği olabileceğini savunuyor.

