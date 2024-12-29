Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Kazakistan ve Güney Kore'de meydana gelen uçak kazaları sonrasında bir kaza da Hollanda'da gerçekleşti. Norveç'in başkenti Oslo'dan Amsterdam'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çimenlik alana kaydı.
Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.
YÜKSEK BİR SES DUYULDU
Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.
ÇİMENLİK ALANA KAYDI
Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
HİDROLİK SİSTEMDE ARIZA
Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.