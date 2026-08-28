Norveç Kralı 5. Harald hayatını kaybetti

NORVEÇ Kralı 5'inci Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kralın ölümünün ardından 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon ülkenin yeni kralı oldu.

Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral 5'inci Harald'ın yerel saatle 06.35'te Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan ve hemolitik anemi tedavisi gören 5'inci Harald'ın, kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi aldığı ve durumunun ağırlaştığı aktarıldı.

Kral 5'inci Harald'ın vefatının ardından Norveç veraset kuralları uyarınca 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon tahta geçerek ülkenin yeni kralı oldu. Prens Haakon'ın en büyük çocuğu Prenses Ingrid Alexandra ise Norveç'in yeni veliaht prensesi ve tahtın varisi ünvanını aldı.

17 Ocak 1991'de babası Kral 5'inci Olav'ın ölümünün ardından tahta çıkan 5'inci Harald, 1937 yılında dünyaya gelmişti. Son yıllarda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırılan 5'inci Harald'a 2024 yılında kalıcı kalp pili takılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı