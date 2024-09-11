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5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile telefonda görüştü. Zirvenin detaylarını aktaran Bakan Yardımcısı Keçeli, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

NORVEÇ'TEN 5 YIL SONRA GERİ ADIM

Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını belirtti.

"BU TİP KISITLAMALAR MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN DEĞİL"

Sözcü Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi" dedi.

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Hakan Fidan Türkiye Güncel Norveç Dünya

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Yorumlar (19)

Hikmet Bal:

Norveç in savunma sanayi simi varmış ki

130
18
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Niklaus:

Ülkemizin savunma sanayisi gün geçtikçe daha başka seviyelere geliyor. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil zaten. Ayrıca Hakan Fidan uluslararası arenada çok başarılı işlere imza atıyor. Birde şu ekonomiyi halletsek...

109
18
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mustan guless:

Bize somon balığı satacaklar herhalde

87
9
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Bilmiyorlar ki Turkiye ye Kisitlamayi Kendi Hukumeti Yapiyor...

20
49
yanıtYanıtla
Evvab:

şu yorumlara bakıyorum cehalet diz boyu. biri demiş ki Norveç in savunma sanayisi mi var, diğeri somon mu satacakmış başka biri biz hep savunma mı yapacağız vs. biz Norveç den direk silah almıyoruz. yaptığımız silahlara parça alıyoruz örneğin sihalara mercek alıyoruz. bize bu parçaları satmaktan vaz geçmişler di. şimdi geri adım atmışlar bu karadan. bir şeye de sevinmeyi bilin. hükümeti sevmeye bilirsiniz ama yapılan bir doğruyu görmemekte bu vatana bir ihanettir

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7
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ZİYA BAŞKAN:

ya biz sadece kendimizi savunacak mıyız hak edenlere biz de saldırıya geçelim olmaz mı

32
6
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Erol Birol :

Demek ki ya bizden korktular yada kıskanıyorlar.

8
16
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Halit:

sizde almayarak devam ettirin

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2
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Mustafa Çağatay AKBAŞ:

alım mı yapacak

11
2
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Muhammed Sa:

Niye bizde onlara uygulamadik madem bunca zaman mutakabiliyet esasi olarak sanki onlarin verecegi cok silaha muhtaciz

8
1
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