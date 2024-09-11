5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile telefonda görüştü. Zirvenin detaylarını aktaran Bakan Yardımcısı Keçeli, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
NORVEÇ'TEN 5 YIL SONRA GERİ ADIM
Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını belirtti.
"BU TİP KISITLAMALAR MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN DEĞİL"
Sözcü Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi" dedi.