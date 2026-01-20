ABD uçakları 'rutin faaliyetler' kapsamında Grönland'da konuşlandırılacak

KUZEY Amerika Hava Savunma Komutanlığı, uçaklarının uzun süredir planlanan rutin faaliyetler kapsamında Grönland'da konuşlandırılacağını bildirdi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, NORAD uçaklarının yakında Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacağı kaydedildi. Konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Danimarka ile koordine halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiğine de dikkat çekilerek, "Grönland makamları planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildi. Uçaklar, Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.