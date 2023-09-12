Nişanlısı Konuştu: Mark'ın Hayatını Kurtardılar

NİŞANLISI KONUŞTU: MARK'IN HAYATINI KURTARDILAR

Mark Dickey'in nişanlısı Jessica Van Ord, mağarada geçirdikleri sıkıntılı günleri anlattı. Van Ord, Mersin Şehir Hastanesi'nde kendilerini otel konforunda hissettiklerini belirtirken, "Mark, Türk ekiplerin desteğinden dolayı çok şanslı. Ben kurtarma çalışmalarında yer almış biri olarak, birçok kişiyi tanıyordum. Çok destek hissettim, o yüzden çok şanslı hissettim. Türk hükümeti de yardım konusunda istekliydi. Mağaraya indiler birçok teknik zorluk olmasına rağmen yaptılar bunu. Mark'ın ilk kelimeleri dışarı çıkınca 'Jessica nerede' olmuş. Ama Türkleri görmekten çok mutluydu. Çok teşekkürler Türk yetkililere. Mark'ın hayatını kurtardılar. Özellikle ilk başta hızlıca mağaraya yanımda götürdüğüm serumları vererek büyük yardımcı oldular" dedi.

'?GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YİYECEKLERLE BESLENDİK'

Mağarada oldukları sürece nasıl beslendiklerini de anlatan Jessica Van Ord, "O süreçte yanımızda götürdüğümüz mercimek, patates vardı, onları yedik. Su, kahve ve çay içtik. Bunlar normalde kampa götürdüğümüz şeylerdi. Mağaraya ne götürürseniz yiyebiliyorsunuz" diye konuştu. Jessica Van Ord, bundan sonra da mağaralarda araştırma yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.