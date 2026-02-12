Nils Fırtınası İspanya ve Portekiz'i vurdu! Kırmızı alarma geçtiler

Nils Fırtınası, Batı Avrupa ülkeleri İspanya ve Portekiz'i vurdu. Dün gece beraberindeki şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar ile bölgede etkili olan fırtına, iki ülkeyi alarm durumuna geçirdi.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask Bölgesi, Galiçya ve Cantabria bölgelerinde kırmızı alarm durumu ilan edildi. Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan fırtına birçok bölgede ağaçları kökünden söktü. İspanya'nın Katalonya İçişleri Bakanı Nuria Parlon yerel medyaya yaptığı açıklamada, bölgede bir ağacın devrilmesiyle 1 kişinin yaralandığını aktarırken, toplamda 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

KATALONYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Katalonya'da yetkililer, saatte 105 kilometrenin üzerinde esen rüzgarların ağaçları devirmesi ve bölge genelinde karayolu ile demiryolu trafiğini aksatması nedeniyle eğitime ara verildiğinin ve spor etkinliklerinin askıya alındığını bildirirken, zorunlu olmayan sağlık hizmetlerinin de kısıtlandığını aktardı. Katalonya sivil savunma hizmetleri de mobil acil durum uyarısı aracılığıyla halkı evde kalmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

BARSELONA'DA 100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Barselona Uluslararası Havalimanı'ndan yetkililer ise hava şartları nedeniyle 100'den fazla uçuşun iptal edildiğini aktardı. Havalimanının faaliyetlerine devam ettiği, ancak daha fazla uçuşun gecikmesine veya iptal edilmesine neden olabilecek çeşitli kısıtlamaların yürürlüğe konduğu belirtildi.

Barselona Belediye Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise bölge halkı, şiddetli rüzgarlar nedeniyle cisim düşmesi riskine karşı uyarıldı

PORTEKİZ'DE 3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİPortekiz'de 3 bin kişi tahliye edildi

Portekiz'de yaklaşık iki haftadır etkili olan olumsuz hava şartlarının beraberinde getirdiği ve toplamda 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden sel olayları nedeniyle yetkililer, tarihi Coimbra şehri yakınlarında 3 bin kişinin Salı günü tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sırasında Mondego Nehri üzerindeki bir setin yıkılmasıyla başkent Lizbon ile Porto şehirlerini birbirine bağlayan A1 Otoyolu'nu destekleyen bir sütun hasar gördü, otoyolun Coimbra yakınlarındaki kısmında göçme meydana geldi. Sel nedeniyle Coimbra bölgesinde birçok yol ve arazi büyük ölçüde sular altında kaldı. Portekiz Altyapı Bakanı Miguel Pinto Luz, yolun hasar gören kısmının onarımının haftalar süreceğini bildirirken, çalışmaların ancak bölgedeki sel suları çekildikten sonra başlayabileceğinin altını çizdi.

Bölgedeki sivil savunma ekipleri Coimbra'da herhangi bir ciddi tehlike yaşanmadığını ve herhangi bir ilave tahliye çalışması yürütülmesi gerekmediğini bildirdi.

Meteoroloji ajansı AEMET ise fırtına nedeniyle kıyı kesimlerindeki bölgelerde dalgaların 9 metreye kadar yükselebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

PORTEKİZ İÇİŞLERİ BAKANI AMARAL İSTİFA ETTİ

Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral Salı günü yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hükümetin son zamanlarda yaşanan sel olaylarına yönelik politikalarına ilişkin eleştirilerin hedefinde bulunan Amaral, görevlerini yerine getirmek için gerekli kişisel ve siyasi imkanlara sahip olmadığını belirtirken, koltuğunu geçici olarak Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'ya bıraktı.