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Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırıda 9 kişi öldü

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırıda 9 kişi öldü
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Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesinde silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİJERYA'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesinde silahlı kişilerin etrafa ateş açtığı bildirildi. Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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