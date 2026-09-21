Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırıda 9 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesinde silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
NİJERYA'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesinde silahlı kişilerin etrafa ateş açtığı bildirildi. Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı