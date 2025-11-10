Nicolas Sarkozy Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

PARİS Temyiz Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'dan yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı iddiasıyla aldığı 5 yıl hapis cezasının temyiz süreci devam ederken şartlı tahliye edildi. Fransa basını, Sarkozy'nin bugün Paris'teki cezaevinden serbest bırakılacağını ancak sıkı adli kontrole tabi tutulacağını duyurdu.

Sarkozy hakkında verilen tutukluluk kararı, temyiz süreci tamamlanmadan uygulandı. Sarkozy'nin avukatları, 'kaçma ya da delil karartma ihtimali bulunmadığı' gerekçesiyle bu kararın temyiz aşaması sonuçlanmadan kesinleşmemesi gerektiğini savundu. Eski liderin cezaevine girdiği anda avukatları mahkemeye başvurarak tutukluluğun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek Sarkozy'nin serbest bırakılmasına karar verdi. 3 haftadır cezaevinde bulunan Sarkozy'nin, temyiz mahkemesindeki süreç sonuçlanana kadar cezasının geri kalanını evinde çekeceği açıklandı.

Tahliye şartları uyarınca, Sarkozy'nin Adalet Bakanlığı yetkilileri ve davaya dahil olan diğer kişilerle görüşmesi yasaklandı.