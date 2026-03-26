Maduro hakim karşısında: Davanın düşürülmesi talebi reddedildi

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının ardından New York'a götürülen ülkenin eski devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores mahkemeye çıkarıldı.

Maduro "uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla" suçlanıyor.

Mahkeme dışında, sloganlar atıldığı ve polisin, Maduro yanlısı ve karşıtı göstericileri birbirinden ayırdığı belirtildi.

26 Mart'taki duruşmada savcılar, Maduro'nun Venezuela'nın servetini "yağmaladığını" ve bu parayı yasal masraflarını ödemek için kullanmaması gerektiğini savundu.

Maduro'nun avukatı ise savunmasını finanse etme hakkı olduğunu ileri sürdü.

Yargıç, davanın "normalin ötesinde" olduğunu ve çok fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirterek, Maduro'nun avukatlarının görüşüne katılır gibi göründü.

Ancak yasal ücretler konusundaki bu tartışmaya dayanarak davayı düşürmeyeceğini söyledi ancak duruşma için bir tarih belirlemedi.

Maduro'nun avukatları mahkemenin devreye girmesini istiyor ve davanın tamamen düşürülmesini ya da delillerin inceleneceği özel bir duruşma yapılmasını talep ediyorlar.

Maduro ve Flores, Ocak ayında Caracas'taki konutlarına düzenlenen gece baskınında ABD güçleri tarafından yakalanmıştı.

İkili suçlamaları reddetti ve önceki duruşmasında, yargıca "kaçırıldığını" söyledi.

Öte yandan savcılar savunmanın dava kapsamındaki delilleri henüz yakalanmamış diğer sanıklarla paylaşmasını engellemek istiyor. Bu kişiler arasında Maduro'nun oğlu ve halen görevde olan bir Venezuelalı bakan da bulunuyor.

Savcılığa göre, böyle bir koruma kararı olmadan deliller paylaşılırsa tanıklar zarar görebilir ve kanıtlar yok edilebilir.

Maduro neyle suçlanıyor?

Savcılara göre Maduro, eşi ve oğlu ile birlikte diğer ortakları, 1999'dan itibaren bir kokain kaçakçılığı işine katıldı ve ABD'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı kartellerle işbirliği yaptı.

Toplamda altı kişi dört ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Bunlar arasında, "terör örgütü" olarak tanımlanan gruplarla narkotik temelli komplo kurmak, ABD'ye kokain kaçırmak için komplo kurmak ve bu faaliyetleri yürütmek amacıyla yasadışı silahlar bulundurmak ve kullanmak yer alıyor.

Savcılığa göre sanıklar, Venezuela üzerinden geçen uyuşturucu sevkiyatına, bunların ABD'ye gittiğini bilerek "kolluk koruması ve lojistik destek" sağladı.

ABD hükümeti, Maduro'nun başkan olmadan önce uyuşturucu kaçakçılarına pasaport sağladığını ve "kara para aklayanların Meksika'dan Venezuela'ya uyuşturucu gelirlerini geri taşımak için kullandığı uçaklara diplomatik koruma sağlanmasına aracılık ettiğini" öne sürüyor.

2013'te göreve geldikten sonra ise uyuşturucu ticaretinin "kendi çıkarı, yönetimdeki isimlerin çıkarı ve aile üyelerinin çıkarı için gelişmesine izin verdiği" iddia ediliyor.

Maduro ve eşi Cilia Flores ise suçlamaların tamamını reddederek suçsuz olduklarını beyan etti.

Nerede tutuluyor?

Venezuela'nın eski lideri, New York Brooklyn'daki Metropolitan Detention Center'da tutuluyor.

Burası daha önce R Kelly, Jeffrey Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell ve son olarak Sean "Diddy" Combs gibi yüksek profilli tutuklulara da ev sahipliği yaptı.

Maduro, "hapishane içinde hapishane" olarak tanımlanan güvenlikli bir birimde, özel idari tedbirler altında tutuluyor. Bu ifade, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'in kolluk kuvvetlerine dayandırdığı bilgilere göre kullanılıyor.

Özel idari tedbirler, bir kişinin dış dünyayla iletişiminin "başkalarının ölümüne ya da ciddi şekilde yaralanmasına yol açabileceği" değerlendirildiğinde uygulanıyor.

ABD federal yasalarına göre bu kararı yalnızca ABD Adalet Bakanı verebiliyor. Tedbirler 120 güne kadar sürebiliyor ancak yenilenebiliyor.

CBS'e göre Maduro'nun hareketleri de ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Sadece duş almak, avukatlarıyla görüşmek ve gözetim altında tek başına yapılan sınırlı spor faaliyetleri için hücresinden çıkmasına izin veriliyor.