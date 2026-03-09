Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem 'Mağdurum' dedi

Fransa'nın Nice kentinde bulunan Massena Meydanı'nda Filistin ile dayanışma amacıyla kurulan bir standın önünde yaşanan gerginlik, kısa süreli bir arbedeye dönüştü. Başında kippası olan kişi stanttaki aktivistlere sözlü tacizde bulunurken, bir kadın aktiviste de fiziksel müdahaleye kalkıştı. Tüm bu provokasyonu düzenleyen adam daha sonra ise kendisi saldırıya uğramış gibi tuhaf hareketler sergiledi ve soluğu Fransız polisinin yanında aldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre başına kippa takan bir kişi, meydanda kurulan Filistin dayanışma standının önüne gelerek aktivistlerle tartışmaya başladı. Taraflar arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyürken, çevredeki kişiler de tartışmaya tepki gösterdi.

Olay anına ait görüntülerde aktivistlerin, söz konusu kişiye kadınlara yönelik davranışlarını eleştirdiği ve gerginliğin artmaması için tepki gösterdiği net bir şekilde duyulurken, standın barışçıl bir etkinlik için kurulduğu defalarca belirtiliyor.

SALDIRIYA UĞRAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Çevrede bulunan bazı görgü tanıkları, tartışma sırasında bir kadın aktivistin itilerek hedef alındığını söylerken, tüm bu arbedeye neden olan kişi birdenbire tuhaf hareketler sergilemeye başladı. Söz konusu şahıs saldırıya uğramış ve canı çok acıyormuş gibi tepkiler verip, çığlıklar atarak biraz ileride bekleyen polisin yanına gitti.

POLİS TARAFLARI DİNLEDİ

Gerginliğin büyümesi üzerine müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırarak meydanda güvenlik önlemi aldı ve tarafların ifadelerini dinledi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tartışmanın ardından şahsın kendisini mağdur olarak göstermeye çalıştığı apaçık şekilde görüldü.

MEYDAN SIK SIK GÖSTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Nice'in en yoğun noktalarından biri olan Masséna Meydanı, çeşitli sivil toplum etkinlikleri ve siyasi gösterilere sık sık ev sahipliği yapıyor. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili düzenlenen etkinliklerde zaman zaman karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlikler yaşanabiliyor.