New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Panik anları kamerada - Haberler

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New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Panik anları kamerada

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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ABD'nin New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası insanlar büyük panik yaşadı. Yetkililer patlamanın rögarda meydana geldiğini bildirdi.

Abd'nin New York eyaletinde korkutan bir patlama meydana geldi. Bölgenin dünyaca ünlü noktası Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Vatandaşlar böyle kaçıştı

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sesi duyulduktan sonra panik halinde koşan insanlar görüldü. Patlama sonrası insanların yaşadığı panik ve kaçış anı böyle görüntülendi. Polis patlamanın olduğu bölgeyi kordon altına aldı.

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Vatandaşlar böyle kaçıştı

PATLAMA RÖGARDA OLMUŞ

Kablo arızası nedeniyle rögarda patlama meydana geldiğini belirten yerel yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını, maddi hasar meydana gelmediğini v e herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadığını duyurdular. Yetkililer ekiplerin olay bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade ettiler.

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Vatandaşlar böyle kaçıştı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Times Meydanı, New York, ABD, Dünya, Haberler

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