New York'ta sürücüsü sarhoş olan kamyon, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı alana daldı: 3 Ölü, 9 Yaralı

New York'ta 4 Temmuz Bağımsızlık günü kutlamaları sırasında sürücüsünün sarhoş olduğu bir kamyon, kutlama alanına daldı. Olayda, üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Yaralanan dokuz kişiden dördünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

SARHOŞ SÜRÜCÜ, KUTLAMA ALANINA DALDI

New York Polis Departmanı Şefi Jeffrey Maddrey'in açıklamasına göre, Perşembe akşamı saat 21.00'den kısa bir süre önce, yüksek hızla ilerleyen bir Ford F-150, kavşaktan geçerek kaldırıma çıktı ve Manhattan'ın Lower East Side bölgesindeki Corlears Hook Park'a daldı.

İki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı.

New York Şehri İtfaiye Departmanı Yardımcı Şefi Michael Meyers, yaralılar arasında dört kişinin durumunun kritik olduğunu, üç kişinin ciddi yaralandığını ve iki kişinin hafif yaralar aldığını belirtti.

KAZA, TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR

Olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekibi,dört yaralıyı kamyonun altında buldu. İtfaiyeciler, sağlık ekipleri müdahaleye başlamadan önce yaralıları kamyonun altından kurtardı.

Maddrey ve New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazanın terör eylemi olmadığını belirtti. Yetkililer, kazada alkol kullanımının bir faktör olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.