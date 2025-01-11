New Orleans saldırganının ABD polisi ile çatıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletinin en büyük şehri New Orleans'ta yılbaşı kutlamaları sırasında saldırı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar isimli Meksika asıllı eski ABD askerinin polis ile çatıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

VÜCUT KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

FBI tarafından DAEŞ bağlantısı sorgulanan Shamsud Din Jabbar'ın saldırıyı gerçekleştirdiği anlara ait polis vücut kamerası görüntüleri yayımlandı. ABD polisi Luis Robles'in vücut kamerasından alınan görüntülerde, saldırganın polislere ateş açtığı anlar yer alıyor.

Saldırgan hava yastıklarının arkasından ateş açıyor

ABD POLİSİ YERE DÜŞÜYOR

Memur Robles kapıya yaklaştıktan sonra, kamyonda hava yastıklarının açılıyor. O sırada saldırgan polislere silahını doğrultarak birkaç el ateş ediyor.

Üç memur kamyondan hızla uzaklaşırken bir polis memuru yere kapaklanıyor. Yakın mesafeden defalarca ateş eden Jabbar'ınkaç el atış yaptığı bilinmiyor.

Jabbar'ın ateş açmasının ardından polis memurları yere düştü

YILBAŞI KUTLAMALARI SIRASINDA 14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Eski ABD askeri 40 yaşındaki Shamsud Din Jabbar, 1 Ocak'ta New Orleans kentinin merkezindeki Fransız Mahallesi'nde yer alan Bourbon Caddesi'ndeki kalabalığın arasına bir kamyonet ile dalmış ve 14 kişinin ölümüne yol açmıştı. FBI, saldırganın DAEŞ ile bağlantısını sorguluyor.