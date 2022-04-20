Netflix, 2011'den bu yana ilk kez abone kaybetti

Dijital yayın platformu Netflix'in abone sayısı, 10 yılı aşkın bir zamandır ilk kez azaldı.

Şirket, yaptığı açıklamada 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin aboneyi kaybettiklerini söyledi.

Söz konusu düşüş, şirketin Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan çekilmesi ve de ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere pek çok önemli pazarda abonelik ücretlerini artırmasıyla birlikte yaşandı.

Ancak Netflix daha büyük kayıpların olabileceğini söylerken, hane halkları arasında hesap paylaşımının da önüne geçmeyi hedeflediklerini işaret etti.

Netflix yatırımcılara yazdığı mektupta, ikinci çeyrek itibarıyla iki milyon abonenin daha ayrılmasının beklendiği konusunda uyardı.

Şirket son olarak Ekim 2011'de abone kaybetmişti. Şirketin dünya çapında hala 220 milyondan fazla abonesi var.

Rusya etkisi

Ukrayna'daki savaşın ardından Netflix'in, Rusya'dan çekilme kararının 700 bin aboneye mal olduğu belirtildi.

ABD ve Kanada'da da 600 bin kişinin fiyat artışlarıyla birlikte aboneliklerini durdurduğunu söyleyen Netflix, söz konusu durumun "beklentilere uygun" olduğunu ve fiyatlardaki artışın iptallere rağmen firmaya daha fazla para kazandıracağını söyledi.

Firmanın yılın ilk üç ayındaki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,8 milyar doları aştı.

Bu, önceki çeyreklere göre bir yavaşlamayı işaret ederken, kâr ise yüzde 6'dan fazla düşüşle yaklaşık 1,6 milyar dolar azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde kaydedilen bu kayıplar, Japonya ve Hindistan gibi başka ülkelerde yapılan yeni kayıtlarla kısmen telafi edildi.

Alınan bir aboneliğin başka kişilerle paylaşılması Netflix'in çözüm bulmak istediği sorunlardan birisi. Nitekim şirket de, hesapların abonelik ücreti ödemeyen 100 milyondan fazla hane ile paylaşıldığını tahmin ediyor. Yalnızca ABD ve Kanada'da bu sayının 30 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Hesap paylaşımlarından gelir elde etmenin yollarını araştıran şirket, hesapları aile veya arkadaşlarla paylaşan müşterilere reklam vermek istiyor.

Netflix CEO'su Reed Hastings, "Hızlı büyürken bu yüksek bir öncelik değildi ve şimdi bunun üzerinde çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

100 milyondan fazla hane halkının hizmeti sevdiğini belirten Hastings, "Onlar için sadece bir dereceye kadar ödeme almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hastings, reklam destekli hizmetlerin Disney ve HBO'da işe yaradığının "oldukça açık" olduğunu söyledi.

Ancak analistler, artan maliyetlerin haneleri etkilemeye başladığını belirtti.

Birleşik Krallık'ta yapılan , yılın ilk üç ayında 1,5 milyondan fazla insan aboneliğini iptal etti. İnsanların yüzde 38'i ise tasarruf etmek istediklerini söyledi.

Öte yandan Netflix, Amazon, Apple ve Disney gibi bu işe büyük paralar ayıran şirketlerle de büyük bir rekabet halinde.

Teknoloji ve medya analisti Paolo Pescatore, aboneleri elde tutmakla gelirlerini artırmak arasında denge kurmaya çalışması sebebiyle, abone kaybının şirket için "gerçeklerle bir yüzleşme" olduğunu söyledi.

Pescatore, "Netflix ve diğer hizmetler pandemideki kapanma sürecinde kilit öneme sahipken, artık kullanıcılar değişen alışkanlıklarla satın alma davranışları hakkında iki kez düşünüyorlar" dedi.

Haberle birlikte, New York borsasında mesai sonrası işlemlerde şirketin hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Bu kayıpla birlikte şirketin piyasa değeri 30 milyar dolardan fazla azaldı.

Yatırımcı endişeleri Disney dahil diğer şirketlerin hisselerini de vurdu.