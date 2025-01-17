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Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde partisi Otzma Yehudit'tin koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.

PARTİSİNİ HÜKÜMETTEN ÇEKECEK

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

KABİNE YARIN TOPLANACAK

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirilmişti.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Ocak-2024'te açıkladığına göre, 7-Ekim-2023 ile 31-Aralık-2023 tarihleri arasında Türkiye'den İsrail'e toplam 701 gemi dolusu mal gitti (Ortalama, günde 8 gemi)... Ocak-2024'te, Gazze'de öldürülen Filistinli Müslüman sayısı 20,000'i geçmişti... Ve "RECEP" (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP") 2-Mayıs-2024'e kadar İsrail'le ticarete, "İSRAİL'İN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA" devam etti... Şimdi, 45,000 Müslüman katledildikten, Gazze HARABEYE döndükten sonra ?

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Faizci süslüman Akpliler netanyahuyu kötülemeye başlar şimdi

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi 15 AYDIR İsrail'e yardım ederken...15 AYDIR Türkiye'nin Filistin'e "ASKERÎ YARDIM" yapmasını KİM ENGELLİYOR ?..... CEVAP : "RECEP" ENGELLİYOR (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP")...... Herkese hatırlatırım ki Yemen'deki HUSİLER, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etmek için, İsrail'e karşı SAVAŞA GİRDİLER.... Ama "RECEP", OTURMUŞ SEYREDİYOR !!!..... 15 AYDIR "OTURMUŞ SEYREDİYOR" !!!.....

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

İkiside insana benzemiyor!

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Haber YorumlarıVEFA:

Netenyahu, Ben Gvir bizdeki yobazlardan, bağnazlardan çok daha iyidir. Hiç şüpheniz olmasın onlarda müzakere, anlaşma kültürü var, bizdeki yobazlar gibi değiller, su akar yolunu bulur!!

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