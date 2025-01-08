Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

İsrail Nagel Komitesi'nin hükümetine Türkiye ile savaşa hazırlanılması yönündeki uyarısı sonrası yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden endişeli olduğunu yazdı.

"TÜRKİYE SURİYE'Yİ UYDU HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Gazetede yer alan haberde, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından "Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı" iddia edilirken bunun, İsrailli yetkililer için "giderek artan bir endişe kaynağına dönüştüğü" ileri sürüldü.

Haberde ayrıca adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkilinin "Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin" Tel Aviv için "son günlerde en önemli önceliklerinden biri haline geldiğini" söylediği öne sürüldü.

İKİ KRİTİK GÖRÜŞME İDDİASI

İsrail yönetiminin ayrıca "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini" ele almak için "gelecek günlerde iki kritik görüşme planladığı" öne sürüldü. Bu görüşmelerden birinin Savunma Bakanlığında diğerinin de Başbakan Netanyahu liderliğinde yapılacağı savunuldu.

"İSRAİLLİ LİDERLERİN UYKUSU KAÇIRIYOR"

İsrailli yetkililerin Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de en etkili güç haline geldiğine inandığı belirtildi. Haberde, Suriye'deki son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin "İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için uykusuz gecelere neden olduğu" belirtildi.

Tel Aviv'in "Türkiye'nin stratejik bir tehdit haline gelme olasılığına hazırlandığı" iddia edilen habere göre, İsrailli yetkililer "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinin iki ülke arasında ağır bir sürtüşme yaratma potansiyeli" taşıdığını düşünüyor.

"ANKARA İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTENMİYOR"

İsrail'in terör örgütü PKK/YPG ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğuna işaret edilen haberde, Tel Aviv'in bu konuda Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediği kaydedildi. Suriye'deki son gelişmelerin ardından İsrail basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerdeki artış dikkati çekiyor.

NAGEL KOMİTESİ'NDEN TARTIŞMA YARATAN ÇAĞRI

Jerusalem Post gazetesinde bu hafta yayımlanan habere göre, Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiği yönünde rapor sunmuştu.