Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve işgalci askerler Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi.

FİLİSTİNLİLERİN EVİNE DÜZENLENEN BASKINA KATILDI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta, Katz'ın etrafındaki çok sayıda askerle kamp içerisinde Filistinlilere ait bir evde olduğu görülüyor. Ayrıca İsrail askerlerinin Filistinli aileye ait evin duvarına İsrail bayrağı astığı anlaşılıyor. İsrail askerleri, daha önce de Filistinlilere ait evlerden benzer görüntüler paylaşmıştı. Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından Savunma Bakanı Katz, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları artırma talimatı vermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" yürütmesi için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.

BATI ŞERİA'DA ASKERİ OPERASYON EMRİ

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı. Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. Netanyahu, dün Tel Aviv yakınlarında meydana gelen otobüs saldırısı sonrası Batı Şeria'da askeri operasyon emri verdi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti. İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.