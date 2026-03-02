Haberler

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi Haber Videosunu İzle
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısı devam ederken Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımına İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da etiketleyen Modi, "Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptım. Son gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim ve sivillerin güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu vurguladım. Hindistan, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki ısrarını yinelemektedir" ifadelerine yer verdi.

  • Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını ve sivillerin güvenliğinin öncelik olduğunu belirtti.
  • Hindistan, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki ısrarını yineledi.
  • Modi, geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret etmiş ve Netanyahu tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine balistik füze saldırıları sürüyor. Üçüncü gününe giren saldırılarda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te patlamalar meydana geldi. İran müzakerelere kapıyı kapattı. Suudi Arabistan'ın rafinerisine de drone saldırısı gerçekleştirildi. Katar, İran'ın saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI DA TOPA GİRDİ

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da etiketleyen Modi, "Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptım. Son gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim ve sivillerin güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu vurguladım. Hindistan, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki ısrarını yinelemektedir" ifadelerine yer verdi.

İşte Modi'nin o paylaşımı;

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

İSRAİL'İ ZİYARETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret eden Modi'yi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu resmi törenle karşılamıştı. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Modi, "İsrail'e indim. Havalimanında Başbakan Netanyahu ve Bayan Netanyahu tarafından karşılanmaktan büyük onur duydum. Hindistan-İsrail dostluğunu güçlendirecek ikili görüşmeler yapmayı ve verimli sonuçlar almayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Ziyaret esnasında ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış