Netanyahu, Gazze'de Ateşkes İçin 21 Maddelik Teklif Üzerinde Çalışıyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu. Netanyahu, "Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz" dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini söyleyen Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey fakat bunun üzerinde çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.