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Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta, "Gazze Şeridi'ni ele geçirip halkını yerinden etmeye" ilişkin açıklamalarının, "İyi olduğunu ve daha önce önerilmemiş yeni bir fikir olduğunu" belirtirken, "Filistin Devletini Suudi Arabistan'da kurabileceklerine" ilişkin bir açıklamada bulundu. Suudi Arabistan ise Netanyahu'nun bu sözlerini reddetti.

İsrailli yetkililerin, Suudi topraklarında bir Filistin devleti kurulmasını önermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta, "Gazze Şeridi'ni ele geçirip halkını yerinden etmeye" ilişkin açıklamalarına karşı Arap dünyasından ve uluslararası camiadan çok sayıda tepki gelmişti. Bunun üzerine, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin istişareler sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ABD Başkanı'nın önerisinin iyi olduğunu ve daha önce önerilmemiş yeni bir fikir olduğunu" teyit etti.

"TRUMP'IN ONLARI HAPİSHANEDEN ÇIKARMA FİKRİNİ REDDEDİYORLAR"

Netanyahu, Trump'ın sektöre ilişkin teklifinin uzun yıllardır gündeme gelmediğini de sözlerine ekleyerek, "Daha önce Gazze'yi büyük bir hapishaneye çevirdiğimizi söyleyenler oluyordu ama şimdi Trump'ın onları bu hapishaneden çıkarma fikrini reddediyorlar" dedi.

NETANYAHU SUUDİ ARABİSTAN'I İŞARET ETTİ

Netanyahu, ayrıca dün ABD merkezli Fox News televizyon kanalında verdiği röportajda, "Filistinlilerin yıkılan bölgeden ayrılmasını engelleyenin Mısır olduğunu" belirtti. Mısır'ı, Gazze'yi açık bir hapishaneye dönüştürmekle suçlayan Netanyahu, "Onlara ayrılma şansı vermenin zamanı geldi" dedi. Bunun üzerine Netanyahu, İsrail devlet kanalı Kanal 14'te Filistinlilerin devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalarını önerdi.

Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Gazze halkının gidebileceği alternatif bir yer bulunmasının gerekli olduğunu belirten Netanyahu, "İsrail'in, teröre boyun eğmeyen Filistinlilerin, Gazze'nin yeniden inşasının ardından geri dönmelerine izin vereceğini" açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin topraklarından sürülmesine ilişkin sözlerini "kategorik" olarak reddettiğini açıkladı. Açıklamada, "Bu işgalci aşırılık yanlısı zihniyet, Filistin topraklarının kardeş Filistin halkı için ne anlama geldiğini ve bu topraklarla olan vicdani, tarihi ve hukuki bağını kavrayamamaktadır" denildi.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında, Netanyahu'nun adı zikredilirken, "Suudi topraklarında bir Filistin devleti kurulmasına" ilişkin yorumlara doğrudan atıfta bulunmadı. Mısır ve Ürdün de İsrail'in önerilerini kınarken, Kahire, bu fikri "Suudi egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak değerlendirdi. Suudi Arabistan, "kardeş" devletlerin Netanyahu'nun sözlerini reddetmesine değer verdiğini söyledi.

Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Zaten ortada ne Filistin kaldı, ne de Gazze!.. Çünkü Allah aklını kullanmayanların, hurafelere Ram olanların üzerine ebabil kuşları ile pislik yağdırır!

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