Netanyahu, El Halil'in kapatılması ve Batı Şeria'da tam kapanma talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde iki İsrail askerinin öldüğü silahlı saldırının ardından kentte "kapanma" uygulanması ve Batı Şeria genelinde "tam kapanma" için hazırlık yapılması talimatı verdi. İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla iki Filistinli'yi öldürdü.

İsrail ordusuna göre, El Halil bölgesinde bugün meydana gelen silahlı saldırıda kurtarma birliğinde görevli iki asker öldü, üç asker ise hafif yaralandı. Ordunun açıklamasında, saldırının ardından iki şüphelinin öldürüldüğü ve bölgede arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. İsrailli yetkililer El Halil yakınlarındaki Telem yerleşimi çevresinde silahlı kişiler ile askerler arasında çıkan çatışmada en az altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Netanyahu, güvenlik yetkilileriyle yaptığı durum değerlendirmesinin ardından İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine El Halil kentini "derhal kapatma" ve bugünden itibaren Batı Şeria genelinde "tam kapanma" uygulamasına hazırlanma talimatı verdi.

HER EVDE ARAMA YAPILACAK

El Halil'i ziyaret eden Netanyahu, İsrail ordusunun Batı Şeria kentlerinde daha önce mülteci kamplarında uyguladığı yöntemi hayata geçireceğini belirterek, "İsrail ordusu saldırganların geldiği mahallelere girecek, bölge sakinlerini tahliye edecek, ev ev arama yapacak" dedi.

Netanyahu, İsrail güçlerinin "terör altyapısını" yok edeceğini belirterek, "Batı Şeria'da geniş çaplı bir operasyona hazırız" ifadelerini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise İsrail güçlerinin El Halil'de çeşitli evlere baskın düzenlediğini, bazı kişileri alıkoyup darbettiğini ve üç Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. WAFA'ya göre İsrail güçleri kentin giriş ve çıkışlarını demir kapılarla kapattı.

Kaynak: ANKA