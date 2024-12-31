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Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay

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Prostat ameliyatı sonrası doktorlarının itirazlarına rağmen Meclis'e gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in vergi tasarısına karşı çıkmasına tepki gösterdi.

Prostat ameliyatı olan Netanyahu, koalisyon ortağının vergi tasarısına karşı çıkması nedeniyle hastane yatağından Meclis'e geldi.

KOALİSYON ORTAĞI İLE KRİZ!

Netanyahu ile koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Koalisyon ortağı Ben-Gvir ve partisi Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) milletvekilleri, Netanyahu hükümetinin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurdu.

PROSTAT AMELİYATININ ÜZERİNDEN 2 GÜN GEÇMEDİ

Bu duyurunun ardından Netanyahu, prostat ameliyatının olmasının üzerinden 2 gün geçmeden kaldığı Batı Kudüs'teki hastaneden Meclis'e geldi.

Netanyahu, doktorlarının hastaneden ayrılmaması yönündeki tavsiyesine rağmen Meclis'teki oylamaya katıldı.

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi.

NETANYAHU, BEN-GVİR'İ HEDEF ALDI

Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Netanyahu, tasarıya karşı çıkan koalisyon ortağı Ben-Gvir'i hedef aldı.

Lideri olduğu sağcı koalisyonu sarsmanın ve hükümeti devrilme riskiyle karşı karşıya bırakmanın "büyük bir sorumsuzluk ve çılgınlık olacağını" savunan Netanyahu, "Bakan Ben-Gvir de dahil olmak üzere koalisyonun tüm üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir anında koalisyonu sarsmayı ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmayı bırakmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMurat Celik:

İsrail severler biraz dan çıkar piyasaya Er yada geç yok olacak İsrail

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Netanyahum mutlu yıllar Seviyoruz seni :)

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Her gün Akp’ye bela okuyorum .

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ADAM GİBİ ADAM TOPRAKLARINI ARAPLARA SUUDİLERE KATARLILARA YABANCILARA SATMAYIP topragına toprak kadar büyük lider

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Vuruşaaaa devamkeeeee deyyyoooo yapıltır reisssss Erdoğan reissss çık karşısına :)) bizim reis döver bunu

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Haber YorumlarıVEFA:

Allah sana uzun ömür versin Netenyahu Reis. Daha yapılacak çok temizlik var. Bin yaşa!!

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Gerbersin en kısa zamanda

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Haber Yorumlarıemre null:

diyanet her gun ya da cuma günleri duada Allahim sen netanyahu denilen zalim helak eyle belasını ver gibi toplu dua yapilmali israile bela okumak değil adamın adı anilarak netanyahuya bela okunmalidir her gun tüm cammillerde surekli devam etmelidir ki Allah büyüktür ama eden var mı çok az burda suclu metanyahudur adama bol bol beddua edin bela okuyun ki namazdan sonra ki Allah belasını versin verme ihtimali artsın

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Murat Çelik çok kaçırmışsın alkolu bu kadar erken başlamasaydın keşke :)

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Genç nesil lideri olarak Netanyahu’yu görüyor ve hayranlık besliyor

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Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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