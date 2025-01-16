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Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür

Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür
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Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda destek verdikleri için teşekkür etti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı telefon görüşmelerinde seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a rehinelerin serbest bırakılması konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

TRUMP İLE WASHİNGTON'DA GÖRÜŞECEK

Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Donald Trump ile yakın bir zamanda Washington'da görüşmek üzere planlama yaptı.

Binyamin Netanyahu ayrıca Joe Biden'a da rehinelerin geri dönüşüne ilişkin anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

Kaynak: AA / Dünya
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