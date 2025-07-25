Netanyahu'dan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt

Netanyahu'dan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt
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Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı için "Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını açıkladı. Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yapacağı açıklamayla Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyleyen Macron, Gazze için de acil ateşkes çağrısı yaptı.

"FRANSA'NIN FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMASINA KARAR VERDİM"

Macron, açıklamasında "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim. Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım. Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ

Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hamle, terörü besler ve tıpkı Gazze'de olduğu gibi, yeni bir İran vekili yaratma riskini taşır. Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor; İsrail yerine bir devlet istiyorlar" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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