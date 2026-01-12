Haberler

Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'a saldırı ihtimaline ilişkin, bakanlarına basına konuşmama talimatı verdiği belirtildi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerine İran'a tekrar saldırılar düzenlemeleri ihtimaline ilişkin basına demeç vermemeleri ve paylaşım yapmamaları uyarısında bulundu.
  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre 544 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 681 kişi gözaltına alındı.
  • İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Amerikan X sosyal medya platformundan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarını paylaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerine " İran'a tekrar saldırılar düzenlemeleri ihtimaline ilişkin basına demeç vermemeleri ve paylaşım yapmamaları" uyarısında bulundu.

Tel Aviv yönetiminin İran'da şiddet olaylarına dönüşen protestoları izlemeye ve durum değerlendirmesi yapmaya devam ettiği kaydedilen haberde, Netanyahu hükümetinin, olayların "İran yönetiminin istikrarının bozulmasında bir dönüm noktasına yaklaştığı" değerlendirmesinde bulunduğu da aktarıldı.

İSRAİLLİ BAKANIN PROVOKATİF ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabine üyelerini sessiz kalmaları yönündeki uyarılarına karşın, sık sık İran'da rejim değişikliği çağrıları yapan İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarını paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğü arıyor. ABD yardım etmeye hazır." ifadelerini kullanmıştı. İsrailli Bakan Gamliel, devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Pehlevi ile Gamliel, geçen yıl sonunda ve bu ayda, 3 kez bir araya geldi. Pehlevi, Gamliel'in daveti üzerine 2023'te Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında da İsrail'i ziyaret etmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
