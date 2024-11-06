Netanyahu'dan ABD'nin yeni başkanı Trump'a tebrik paylaşımı

ABD'de halk, 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülkede seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

NETANYAHU'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı tebrik eden Netanyahu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer"