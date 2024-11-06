Üye Girişi
Haberler

Netanyahu'dan ABD'nin yeni başkanı Trump'a tebrik paylaşımı

Netanyahu'dan ABD'nin yeni başkanı Trump'a tebrik paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de başkanlık yarışını Kamala Harris'in önünde tamamlayan Donald Trump'ı tebrik etti. Netanyahu paylaşımında Trump'ın zaferinin tarihin en büyük geri dönüşü olduğunun altını çizdi.

ABD'de halk, 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülkede seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

NETANYAHU'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı tebrik eden Netanyahu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer"

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi

Yerine kayyum atanmıştı! Belediyede işe aldığı 7 yakınının akıbetleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE) Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.