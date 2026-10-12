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Nepal Gorkha'da selde evler ve asma köprüler sürüklendi, 5 kişiden haber alınamadı

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Nepal Gorkha'da selde evler ve asma köprüler sürüklendi, 5 kişiden haber alınamadı
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Nepal'in Gorkha bölgesinde Budhi Gandaki Nehri'nin taşmasıyla evler ve asma köprüler sürüklendi, hidroelektrik santrali zarar gördü. Nepal ordusu, aralarında 9 yabancının da bulunduğu 95 kişiyi kurtardığını, 5 kişiden haber alınamadığını açıkladı; 200'den fazla ev zarar gördü.

(ANKARA) - Nepal'in orta kesimindeki Gorkha bölgesinde Budhi Gandaki Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde evler ve asma köprüler sürüklendi, bir hidroelektrik santrali zarar gördü. Nepal ordusu, aralarında 9 yabancının da bulunduğu 95 kişinin kurtarıldığını, 5 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.

Nepal'de yılın en önemli bayramlarından Dashain'in ilk günü için hazırlıkların sürdüğü sırada sel Gorkha bölgesini etkisi altına aldı. Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, 200'den fazla evin zarar gördüğünü ve 650'den fazla kişinin selden etkilendiğini bildirdi. Bazı yerleşimlerle kara bağlantısı tamamen kesilirken, Nepal ordusu arama kurtarma çalışmaları için dört helikopter görevlendirdi.

Sel nedeniyle çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililere göre sel yaklaşık 12 evi ve çok sayıda asma köprüyü sürükledi. Bölgede yapımı süren bir hidroelektrik projesi de zarar görürken, inşaat ekipmanları sel sularına kapıldı.

Nehirdeki su seviyesinin birkaç saat içinde yaklaşık 2 metreden 8,5 metreye yükseldiği bildirildi.

Son sel felaketinin nedenine ilişkin henüz kesin açıklama yapılmadı. Uzmanların bir bölümü, heyelan nedeniyle nehrin veya kollarından birinin geçici olarak kapandığını ve biriken suyun daha sonra önündeki engeli aşarak taşkına yol açmış olabileceğini değerlendiriyor.

Nepal'de iki ay önce de Tibet sınırındaki bölgeleri vuran ve 1.400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin kaybolmasına yol açan sel felaketi yaşanmıştı. Himalayalar'daki coğrafi koşullar nedeniyle deprem, heyelan ve sellere sık sık maruz kalan Nepal'de uzmanlar, iklim değişikliğinin buzulların erimesini hızlandırarak bu tür afetlerin riskini artırdığını belirtiyor.

Kaynak: ANKA
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