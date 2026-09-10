Nepal'deki selde can kaybı 1377'ye yükseldi

NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1377'ye yükseldiği, 5 bin 130 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1377'ye ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 364, Doğu Nawalparasi'de 228, Batı Nawalparasi'de 222, Nuwakot'ta 198, Rasuwa'da 178, Gorkha'da 77, Dhading'de 70 ve Tanahun'da 38 olduğu; 2 kişinin ise Katmandu'daki tedavileri sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 5 bin 130 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı. Yürütülen operasyonlarla 13 bin 656 kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında ise 21 bin 63 güvenlik personelinin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı