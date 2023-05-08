Nepal'de çığ altında kalan viagra toplayıcıları aranıyor

Nepal'in kuzeybatısı, Himalayalar'da meydana gelen çığ düşmesinin ardından, cinsel performansı artırdığı düşünülen ve 'Himalaya viagrası' olarak da bilinen kordiseps mantarını toplamak için bölgede olan 15 kişiden 3'ü kayıp olarak aranıyor.

Nepal ve Tibet'te köylüler her yıl, bir tırtılın gövdesine yerleşerek yetişen asalak mantar Kordiseps'i toplamak için Himalaya Dağları'na çıkıyor.

'Himalaya Viagrası' olarak da anılan ve bitkisel ilaçlarda kullanılan mantar türü, Çin'de büyük paralara satıldığı ve her yıl yalnızca oldukça kısa süre boyunca Himalayalar'ın belli seviyelerinde görülüyor.

The Times Of India'nın haberine göre 15 kişilik grup, cumartesi günü Nepal'de Mugu bölgesi kırsalında kordiseps mantarı ararken çığ altında kaldığı kaydedildi.

BÖLGEYE HELİKOPTER İNEMİYOR

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu 12 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 3 kişinin arama çalışmalarının hala sürdüğü bildirildi.

Bölge yetkilisi Mohan Bahadur Thapa, AFP'ye yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin hava koşulları nedeniyle alana helikopter indiremediğini ve kurtarma çalışmalarına karadan devam edildiğini aktardı.

'HİMALAYA VİAGRASI': YARGACHUMBA

Tibet dilinde 'yaz bitkisi-kış böceği' anlamına gelen Yargachumba adıyla da anılan Kordiseps mantarı, yalnızca 3 bin 500 metrenin üzerinde can buluyor. Asalak mantar, bir tırtılın içine girip onu yavaşça öldürerek forma bürünüyor.

Yararı hakkında bilimsel bir makale olmamasına karşın Çinli şifalı bitki uzmanları, Kordiseps mantarının cinsel performansı artırdığını düşünüyor.

Cinsel performansı artırdığına inanılan mantar, çay yapmak için suda kaynatılma; çorbalara ve yahnilere katılma gibi yöntemlerle tüketilebiliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, Kordiseps popülasyonu geçilen 15 yıl içerisinde en az yüzde 30 oranında azaldı.