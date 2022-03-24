NATO Zirvesi'nde çekilen liderler fotoğrafında bir tek Almanya Başbakanı Scholz yer almadı

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu görüşmek üzere, NATO Karargahında bir araya geldi. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Dünya liderleri fotoğraf çekimi öncesi ayaküstü sohbet etti. O anlar kameralara da yansıdı.

ALMANYA BAŞBAKANI ÇEKİME YETİŞEMEDİ

Aile fotoğrafında ise dikkat çeken bir eksiklik vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında bulunması gereken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çekime yetişemedi. Onu, Almanya'nın NATO Büyükelçisi Rüdiger König temsil etti.

UYKUSUZ OLDUĞU İÇİN KATILMAMIŞ

Alman Başbakan'ın programa neden katılamadığı ise merak konusu oldu. Alman gazetesi Bild, Scholz'un gece geç saatlere kadar koalisyon üyeleri ile görüşmeler yaptığını ve uykusuz olduğunu açıkladı. Yapılan toplantıların ise enerji krizi ile ilgili olduğu belirtildi.

Olaf Scholz