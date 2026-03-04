Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı

NATO, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasına yönelen ve imha edilen füzeye ilişki açıklama yaptı.

MÜHİMMAT PARÇASI HATAY'A DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlık, mühimmat parçasının Hatay ili Dörtyol ilçesinde düştüğünü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmadığını da aktardı.

Bakanlığın, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA CEVAP VERİRİZ"

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz."

NATO'DAN FÜZEYE KINAMA

NATO'dan Hatay'da düşürülen füze için de kınama mesajı geldi. "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılar karşısınd NATO Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde duruyor." ifadeleri kullanıldı. NATO sözcüsü "Caydırıcılık ve savunma duruşumuz hava ve füze savunması dahil olmak üzere tüm alanlarda güçlü kalmaktadır." dedi.