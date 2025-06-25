NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak
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Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin deklarasyon yayımlandı. Bildiride ABD Başkanı Trump'ın talebi olan savunma yatırımlarının artacağına vurgu yapılırken "2035'e kadar ülkelerin harcaması GSYİH'nin yüzde 5'i olacak. Bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak. 2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde yayınlanan deklarasyonda, "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" denildi. 2 sene sonra yapılacak NATO Zirvesi'nin de Türkiye'de düzenleneceği açıklandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda'nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti. Zirvede yayınlanan deklarasyonda, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'da savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma isteği kabul görürken, "2035'e kadar ülkelerin harcaması GSYİH'nin yüzde 5'i olacak. Bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak. 2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"MÜTTEFİKLER ORTAK SAVUNMALARINA BAĞLILIKLARINI TEYİT ETTİ"

Deklarasyonda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Müttefikler özellikle Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdit ve terörizmin sürekli tehdidi olmak üzere derin güvenlik sorunları görüyor. Müttefikler transatlantik savunma endüstriyel işbirliğinin süratle genişletilmesinde anlaştı. Müttefikler ortak savunmalarına sarsılmaz bağlılıklarını teyit etti.

"HARCAMA DURUMU 2029 YILINDA GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek sağlama için daimi egemen taahhütlerini yeniden teyit etti. Plan kapsamındaki ilerleme ve harcama durumu 2029 yılında gözden geçirilecek.

2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE

Zirve deklarasyonunda ayrıca 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu."

RUTTE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Lahey yatırım planımızla birlikte biz savunma harcamalarımızı GSYİH'mızın yüzde 5'ine çıkarıyoruz. Geçmişte bu yüzde 2'ydi. Tüm üyelerin bu yönde çalışacağını söylemek istiyorum. Bizim amacımız orduyu güçlendirmek. Biz birlikte karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Buna yanıt vermek için bir araya geldik. Önemli bir savunma bütçesi kararlılığımız var. Akdeniz'in batı yakasından, doğu yakamıza kadar hepimiz artık güven içinde olmak istiyoruz dedik ve bu yönde adım attık. ABD, NATO konusunda kararlı. NATO üyesi olmayı sürdürecek. ABD, Kanada ve NATO üyelerinin savunma bütçesine daha fazla katkıda bulunmasını istiyor" açıklamasında bulundu.

"UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Rutte şöyle devam etti; "Ukrayna bizim dostumuzdur. 35 milyar euro'luk bütçe bağışla birlikte Ukrayna'ya desteğimizi sürdürüyoruz. Ukrayna ile dayanışma içinde çalışacağız. Ukrayna'nın NATO üyeliğini de desteklemeyi sürdüreceğiz. Putin'in bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını amaçlıyoruz. Bizim amacımız Ukrayna'nın savaşabilmesini sağlamak. Para göndererek, askeri harcamalarını güçlendirmek amacımız. 5. madde son derece net. Detaylara girmeyeceğiz, çünkü düşmanlarımızı daha da akıllı kılmak istemiyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

allah Allah başka derdimiz yok hele bı asgari ücrete zam yapın sonra

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

AB liderlerinin kütür kütür sevdi haracını kesti Trumph ..

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

PAZARDA REKLAM SATIŞI ARTIRIR.

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Haber YorumlarıTT:

Muhtemelen Avrupanın savunma yatırımlarını Türkiye karşılayacak...Geçen gün bu konu gündeme geldi... Düne kadar bize her türlü silah üretim parçasında ambargo koyanların güvenlik yatırımlarını karşılayacağız... İşte ben bunu anlayamıyorum... Onlar bizimle teknolojilerini paylaşmıyorken,hatta bize açıktan düşmanlık yapıyorlarken biz niye teknolojimizi onlarla paylaşıyoruz...

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Haber YorumlarıYücel Temiz:

Ne kadar 2 yüzlü siyasetiniz gazze katilleri ile ne güzel kareler vermiş reisimiz. Ey trump dostum trump olan 80 çocuk kadına oldu.

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