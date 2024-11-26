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NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

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NATO Genel Sekreteri olduktan sonra ilk kez Ankara'yı ziyaret eden Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 saat süren toplantısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İletişim Başkanlığı görüşmede ele alınan konuları tek tek sıralarken, yetkililer Rutte'nin ziyaretini büyüyen küresel savaş tehdidi ve değişen denklem sebebiyle Ankara'yı ikna girişimi olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rutte'yi kabulünde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

ANKARA'YI İKNA GİRİŞİMİ

Erdoğan'ın Rutte ile yaptığı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Ankara'daki bu ilklere sahne olan zirveyi değerlendiren uzmanlar ziyareti büyüyen küresel savaş tehdidi ve değişen denklem sebebiyle Ankara'yı ikna girişimi olarak yorumladı.

"NATO İLE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Yetkililer, başta terör tanımı ve PKK-PYD-YPG gibi örgütlere sağlanan destek, İsrail işgal ve katliamlarına karşı tavır olmak üzere NATO ile ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekiyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, Rutte'nin Biden ve Trump'la yaptığı görüşmeye dikkat çekti ve "Artan savaş ve nükleer silah tehdidi ile birlikte Türkiye'nin üstlendiği arabulucu ve kilit ülke rolü önem kazandı.

Trump, Ukrayna savaşının biteceğini vadetti ancak elinde seçenek yok. Türkiye bu yüzden kritik öneme sahip" dedi. Türkiye gazetesinde yer alan haberlere göre konunun bir diğer uzman ismi Deniz Tansi ise "NATO ile ortak terör tanımımız bile yok. PKK ve uzantıları ile ilgili tasarrufları ortada. Ancak diğer yandan Türkiye'siz bir NATO çok daha büyük tehdit. Bizim olmadığımız bir pakta Güney Kıbrıs ve İsrail'i dahil etmeleri belki saatler içerisinde gerçekleşir. Fakat artan gerilim sebebiyle Türkiye'ye her zamankinden çok daha fazla ihtiyaçları var' dedi.

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Eskiden bizimkiler ayağına giderdiler. Şimdi onlar geliyor. ama bunu görmek istemeyen veya yaşı tutmayan klavye ustası ergen çok.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıGÖKHAN KARA:

Hükümet e parayı veren düdüğü çalar gelmesine gerek yok tu

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

100 yıldır bizi kimse ikna etmeye gelmedi; geldiler imzalattılar gittiler, sonra da geldiler emrettiler gittiler; bizlerde zannettik ki; bizi adam yerine koymuşlar...

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıMelih Utku AKAY:

Kısaca Rusya ile her an kapışa biliriz tarafın ne demek istiyor.

Yorum Beğen67
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Haber YorumlarıSukru Altuntas:

Ne faydanız var bize zarardan başka güzel ülkem gerçekten 3 tarafı deniz ile 4 tarafı düşman ile çevrili aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.. Rusys çine mi güveneceksin NATO'ya mı tek başımıza ikisine de gücümüz yetmeyecek nasıl bir denkleme denk geldik

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Hicbir batili ülke Türkiyenin iyiligi icin calismaz. Türkiyeye nasil Kazik ve celme atariz onlari nasil zayiflatiriz diye düsünüp durur, Bizimde akilli olmamiz lazim.

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Haber YorumlarıHalil çağrı Çevik:

Dünyanın en büyük silahlı terör örgütü natodur. 25 milyon Müslüman katledilmiştir.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

TC Ciftligi Cok Onemli..O Kadar Onemli ki, Icinde Yasamaya Calisan 85 Milyonun Cok da Onemi Yok Zaten..Hem Kendi Halkini Somuren Tek Ulke, Hem de Somurten Ulke..Hangi Nato Ulkesine Karsilikli Vizesiz Seyahat Edilebiliniyor ?

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