NATO Genel Sekreterinden İsveç ve Finlandiya açıklaması: Üyelik Türkiye için de iyi olacak

NATO Genel Sekreteri Türkiye'de temaslarında bulunurken katıldığı bir programda İsveç ve Finlandiya'nın birliğe katılım süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Türkiye'de temaslarda bulunurken NTV'nin konuğu olarak merak edilen soruları yanıtladı. Genel Sekreter buradaki röportajında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi.

"EN KISA SÜREDE ONAYLANMASINI BEKLİYORUM"

Stoltenberg açıklamalarında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladıkları muhtıraya dikkat çekerek, "İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gerekliklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN DE İYİ OLACAK"

Stoltenberg ayrıca, "Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek. İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı. Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

3'LÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

Haziran ayında Türkiye, iki ülke ile Madrid zirvesinde bir muhtıra imzalamıştı. Buna göre İsveç ve Finlandiya müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini söylemişlerdi. Muhtırada ayrıca "Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir" ifadeleri yer almıştı.