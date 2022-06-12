NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye mesajı: Terörden daha fazla çeken başka bir ülke yok - Haberler

Rusya'nın Türkiye'yi işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için girişimlerini hızlandırması gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütlerine verdikleri desteği çekmelerini istemişti.

"TERÖRDEN DAHA FAZLA ÇEKEN BAŞKA NATO MÜTTEFİKİ YOK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine göre daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

"SON TARİH DEĞİL"

Öte yandan Stoltenberg, Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın başvurularının onaylanması için son tarih olmadığını ifade etti.

ERDOĞAN: HAZIR OLDUKLARINI İSPATLAMALARI GEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ise geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtmişti. Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.