NATO, Estonya Hava Sahasını İhlal Eden Rus Savaş Uçaklarını Durdurdu

NATO, Estonya hava sahasını ihlal eden üç Rus savaş uçağının ittifak tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Estonya'nın dışişleri bakanlığı saldırıyı "küstahça" olarak niteleyerek kınadı.

Rusya son on gün içinde üç farklı NATO ülkesinin hava sahasını üçüncü kez ihlal etmiş oldu.

Başkent Tallinn'deki bakanlık, üç Rus MiG-31 savaş uçağının 19 Eylül Cuma günü Finlandiya Körfezi üzerinde NATO üyesi ülkenin hava sahasına "izinsiz olarak girdiğini ve toplam 12 dakika boyunca orada kaldığını" kaydetti.

NATO sözcüsü Allison Hart, askeri ittifakın "derhal karşılık verdiğini ve Rus uçağını durdurduğunu" söyledi; bunu "Rusya'nın pervasız davranışlarına ve NATO'nun karşılık verme kabiliyetine bir başka örnek" olarak nitelendirdi. Hart daha fazla ayrıntı vermedi.

Rus ordusu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Moskova'nın 2022'de Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal başlatmasından bu yana NATO askeri ittifakı ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor.

Son bir hafta içinde, NATO üyesi Polonya 10 Eylül'de, Romanya ise 14 Eylül'de Rus insansız hava araçlarının hava sahalarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Cuma günkü saldırı üzerine Rus maslahatgüzarını "protesto etmek üzere" çağırdığını açıkladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas olayı "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.