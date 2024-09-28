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Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu olağanüstü toplanarak hem bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi hem de İran dini lideri Hamaney güvenli bölgeye götürülmesini kararlaştırdı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın 32 yıllık lideri Nasrallah'ın ölümü hakkında, Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da Nasrallah'tan cuma gecesinden beri haber alınamadığını aktardı.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

Bölgedeki tansiyonu daha da artırması beklenen bu gelişme sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldüİran dini lideri Hamaney

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; İran dini lideri Hamaney İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesi sonrası güvenli bölgeye götürüldü.

Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldüİsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

"İSRAİL VATANDAŞLARINI TEHDİT EDEN KİM VARSA..."

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Nasrallah'ın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese "ulaşma" sözü verdi. Halevi, "Bu operasyonlarımızın sonu değil. İsrail vatandaşlarını tehdit eden kim olursa olsun onlara nasıl ulaşacağımızı biliriz" dedi.

Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Hasan Nasrallah Politika Güvenlik İsrail Güncel Dünya İran İran

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

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Yorumlar (3)

Emre:

İrandan salataya tuz olmaz

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5
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Murat Ülger:

Hani her gün İsrail’i pişman edeceğiz diye yemin eden İran mı?

11
1
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Sessiz ciglik:

It iti isirmazzzz

2
1
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