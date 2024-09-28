Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın 32 yıllık lideri Nasrallah'ın ölümü hakkında, Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da Nasrallah'tan cuma gecesinden beri haber alınamadığını aktardı.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

Bölgedeki tansiyonu daha da artırması beklenen bu gelişme sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

İran dini lideri Hamaney

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; İran dini lideri Hamaney İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesi sonrası güvenli bölgeye götürüldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

"İSRAİL VATANDAŞLARINI TEHDİT EDEN KİM VARSA..."

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Nasrallah'ın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese "ulaşma" sözü verdi. Halevi, "Bu operasyonlarımızın sonu değil. İsrail vatandaşlarını tehdit eden kim olursa olsun onlara nasıl ulaşacağımızı biliriz" dedi.