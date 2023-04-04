NASA, Artemis II insanlı Ay görevinde yer alacak 4 astronotu tanıttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Artemis Ay misyonlarının ilk mürettebatlı görevi olan Artemis II kapsamında Ay'ın etrafında dolaşacak 4 astronotu duyurdu. 50 yılı aşkın bir süreden sonra Ay'a yapılacak ilk insanlı yolculukta ilk kez bir kadın ve siyahi bir astronot yer alacak.

Nasa ve Kanada Uzay Ajansı (CSA), Nasa'nın mürettebatlı Artemis II Ay görevinde yer alacak 4 astronotu dün Houston şehrinde yer alan Johnson Uzay Merkezi yakınlarındaki Ellington Field'da düzenlenen bir etkinlik sırasında tanıttı. Nasa'dan yapılan açıklamaya göre görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch ve CSA astronotu Jeremy Hansen yer alacak.

NASA Johnson Direktörü Vanessa Wyche ise "Artemis II mürettebatı 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay'ın yakınlarına uçak ilk insanlar olacaklar. Mürettebat arasında Ay görevine katılacak ilk kadın, ilk beyaz olmayan kişi ve ilk Kanadalı yer alıyor ve 4 astronot da herkesin yararı için keşif yaparken insanlığın en iyisini temsil edecekler. Bu görev, insanlı derin uzay araştırmalarının genişlemesinin önünü açıyor ve bilimsel keşifler, ticari, endüstriyel ve akademik ortaklıklar ve Artemis Kuşağı için yeni fırsatlar sunuyor" dedi.