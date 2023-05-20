Myanmarlı yetkililerin Bangladeş ziyareti ertelendi

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri için başlatılan görüşmeler kapsamında Myanmarlı yetkililerin, komşu ülkeye yapacağı ziyaret Mocha Kasırgası nedeniyle ertelendi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seheli Sabrin, ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerden 20 kişilik ekibin, geri dönüş süreci için "yeterli koşulların varlığını" değerlendirmek üzere 5 Mayıs'ta Arakan eyaletinin Maungdaw ilçesine gittiğini anımsattı.

Sözcü Sabrin, Myanmar'ın kuzeybatısını etkileyen Mocha Kasırgası'nın Arakan'da büyük hasara yol açmasından dolayı Myanmarlı heyetin bu ay yapılması planlanan Bangladeş ziyaretinin ertelendiğini söyledi.

Ziyaret için yeni bir tarih belirleneceğini belirten Sabrin, Arakan'a giden ekibin, buradaki izlenimlerini Bangladeşli yetkililerle paylaştığına ve bunların ülkeye gelecek Myanmarlı heyetle görüşüleceğine işaret etti.

Diğer yandan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, 15 Mayıs'ta BBC'ye yaptığı değerlendirmede, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri gönderileceğini söylemişti.

Başbakan Hasina, ülkesinin "Rohingya kriziyle" daha fazla baş edemeyeceğini ve geldikleri yere dönmeleri gerektiğini belirtmişti.

Myanmar'a gitmelerinin Arakanlı Müslümanlar için güvenli olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Hasina, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşların bu sorumluğu üstlenmesi ve onların kendi ülkelerinde güvende olmalarını sağlamaları gerektiğini dile getirmişti.

Ülkesindeki kamplardaki Arakanlı Müslümanlar için yaptıkları harcamalara atıfta bulunarak sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığını anımsatan Hasina, uluslararası toplumun Bangladeş'e daha fazla yardımda bulunması gerektiğini söylemişti.

20 kişilik mülteci heyeti, 5 Mayıs'ta Arakan'a gitti

Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerden 20 kişilik bir ekip, ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüş süreci için "yeterli koşulların varlığını" değerlendirmek üzere 5 Mayıs'ta, Myanmar'ın Arakan eyaletinin Maungdaw ilçesine gitmişti.

Bangladeşli yetkililer, eşlik ettikleri bu ziyaretle "mülteciler arası güveni, gönüllülüğü ve onurlu dönüş süreci inşasını" hedeflediklerini bildirmişti.

20 kişilik mülteci heyeti, 2017'de terk etmeye başladıkları memleketlerinde hala uygun geri dönüş şartlarının oluşmadığını belirtmiş ancak heyete öncülük eden Bangladeş Mültecilere Yardım ve Geri Gönderme Şefi Muhammed Mizanur Rahman, Arakan krizinde "tek çözümün" geri dönüş olduğunu söylemişti.

Sürecin başarılı olması halinde ilk etapta 1100 mültecinin geri gönderilmesi bekleniyor.

Bangladeş, haziran-ekim aylarını kapsayan muson mevsiminden önce geri dönüş sürecinin başlamasını umuyor.

Myanmar askeri yönetiminden yetkililer, 15 Mart'ta Bangladeş'teki kampları ziyaret etmişti.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla mülteci 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.