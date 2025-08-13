Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu

Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin bilançosunu açıkladı. Kurum yaptığı açıklamada, "426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'deki depreme ilişkin "426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, birçok kentte de hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken; 29 kişi de yaralandı.

16 BİNA YIKILDI

Depremde ayrıca 12'si metruk olmak üzere 16 binada yıkıldı. Deprem nedeniyle çok sayıda vatandaşlar, sokakta geçirdi.

MURAT KURUM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Öte yandan depremle ilgili incelemeler de devam ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Kurum şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik."

